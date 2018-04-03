Через 10-15 років двох існуючих аеропортів Києву і області катастрофічно бракуватиме.
Дивися повний текст Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:28
Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт.
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:28
аэродром Гостомеля имеет перспективы, но для этого в него надо вложить кучу денег, так что вероятней всего 3-го ажропорта в ближайшие 10-15 лет не появится...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:56
пусть создадут условия тому же Райану - вон какой у них аэропорт Модлин исключительно под их рейсы почти в часе езду от Варшавы
Я уже не говорю про терминал Изи Джет в Мальпензе, который только под них, а наш Борисполь ему никуда не упирался
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:56
Re: Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропор
Аэропорт будет если:
- ВВП Украины начнёт расти по 10% в год. (вероятность 0%)
- Большой рост населения (вероятность 0%)
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:12
Если скоро выборы и нужно раздерибанить бюджет "на посошок" и попутно показать "перемогу"
Всё IMHO
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr, Вкладчик1234 і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|