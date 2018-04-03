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Стало відомо, де може з'явитися
третій київський аеропорт

Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:28

Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт

Пропонуємо до обговорення:
Через 10-15 років двох існуючих аеропортів Києву і області катастрофічно бракуватиме.

Дивися повний текст Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:28

аэродром Гостомеля имеет перспективы, но для этого в него надо вложить кучу денег, так что вероятней всего 3-го ажропорта в ближайшие 10-15 лет не появится...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:56

  Тракторист написав:аэродром Гостомеля имеет перспективы, но для этого в него надо вложить кучу денег, так что вероятней всего 3-го ажропорта в ближайшие 10-15 лет не появится...


пусть создадут условия тому же Райану - вон какой у них аэропорт Модлин исключительно под их рейсы почти в часе езду от Варшавы
Я уже не говорю про терминал Изи Джет в Мальпензе, который только под них, а наш Борисполь ему никуда не упирался
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:56

Re: Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропор

Аэропорт будет если:
- ВВП Украины начнёт расти по 10% в год. (вероятность 0%)
- Большой рост населения (вероятность 0%)
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:12

  BIGor написав:Аэропорт будет если:
- ВВП Украины начнёт расти по 10% в год. (вероятность 0%)
- Большой рост населения (вероятность 0%)

Если скоро выборы и нужно раздерибанить бюджет "на посошок" и попутно показать "перемогу"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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