Україна за підсумками січня-березня 2018 року експортувала 1,92 тис. тонн сиру, що на 23,9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 22:33
Україна в 2018-му стала купувати ще більше імпортного сиру
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Дивися повний текст Україна в 2018-му стала купувати ще більше імпортного сиру.
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:33
кстати экспорт украинского сыра в 2013 году был в 2 раза больше...
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