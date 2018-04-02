RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна в 2018-му стала купувати
ще більше імпортного сиру

Україна в 2018-му стала купувати ще більше імпортного сиру
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:33

Україна в 2018-му стала купувати ще більше імпортного сиру

Пропонуємо до обговорення:
Україна за підсумками січня-березня 2018 року експортувала 1,92 тис. тонн сиру, що на 23,9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Дивися повний текст Україна в 2018-му стала купувати ще більше імпортного сиру.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81236
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:33

кстати экспорт украинского сыра в 2013 году был в 2 раза больше...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 06.08.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Венесуела хоче купувати у РФ запчастини для "КамАЗів" за...
R2 » Чет 05 кві, 2018 08:41
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 08:42
alex_dvornichenko
Українці хочуть виводити більше валюти за кордон
R2 » Вів 03 кві, 2018 14:35
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 19:25
cuprum
Рожкова розповіла, чи може Україна дозволити собі...
R2 » Пон 02 кві, 2018 13:18
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 13:18
gleb
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
продаю (1)
06.04.2018 00:02
Альфа-Банк (55286)
05.04.2018 23:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.