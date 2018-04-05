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Уточнили інформацію про виплату
аліментів літнім батькам

Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:25

Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Дивися повний текст Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:25

я завжди вважав, що фінансово держава має старість забезпечувати.
Nukamikaze
 
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