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Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Дивися повний текст Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам
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R2
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:25
я завжди вважав, що фінансово держава має старість забезпечувати.
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Nukamikaze
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