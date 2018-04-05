Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам

Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:00

Лучше бы государство в лице недолугих министров не лезло бы в это. Вечный вопрос отцов и детей реве не решить. Министр должен озаботиться о выполнении государством своих функций: надлежащем мат. обеспечении стариков и немат. помощи лишеным опеки. А частные случаи типа "родители подарили квартипу, а детишки выкинули их на улицу" можно решить в рамках семейного, гражданского, а, в отдельных случаях, и уголовного законодательства. Было бы желание у ответственных чиновников. Можно, конечно, пофилософствовать, кто кому должен. Если "я тебе подарил/ла жизнь, ночей не спал-не спала, игрушки и т.д.", тогда - да, получается должен ребенок "по гроб". А если "я родил/ла, чтобы реализовать свои определенные инстинкты", т.е. для себя. То, как бы, и не должен ребенок родителям. Правда, наверное, где-то посередине. Как раз один из тех случаев, где государство должно оставить все на откуп обществу, действующим моральным принципам и традициям, и просто "подтягивать хвосты".