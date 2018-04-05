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Уточнили інформацію про виплату
аліментів літнім батькам

Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:25

Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Дивися повний текст Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:25

я завжди вважав, що фінансово держава має старість забезпечувати.
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и как обычно, страдают люди из зоны АТО
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:41

Я знаю примеры, когда родители сидят на шее детей и живут в свое удовольствие, а дети как рабы на них пашут!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:00

Лучше бы государство в лице недолугих министров не лезло бы в это. Вечный вопрос отцов и детей реве не решить. Министр должен озаботиться о выполнении государством своих функций: надлежащем мат. обеспечении стариков и немат. помощи лишеным опеки. А частные случаи типа "родители подарили квартипу, а детишки выкинули их на улицу" можно решить в рамках семейного, гражданского, а, в отдельных случаях, и уголовного законодательства. Было бы желание у ответственных чиновников. Можно, конечно, пофилософствовать, кто кому должен. Если "я тебе подарил/ла жизнь, ночей не спал-не спала, игрушки и т.д.", тогда - да, получается должен ребенок "по гроб". А если "я родил/ла, чтобы реализовать свои определенные инстинкты", т.е. для себя. То, как бы, и не должен ребенок родителям. Правда, наверное, где-то посередине. Как раз один из тех случаев, где государство должно оставить все на откуп обществу, действующим моральным принципам и традициям, и просто "подтягивать хвосты".
vasilisk2008
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:20

  сова написав:Я знаю примеры, когда родители сидят на шее детей и живут в свое удовольствие, а дети как рабы на них пашут!!!

Имхо, родственники должны по возможности безвозмездно помогать друг другу. Если ребёнок выбился в люди, а родители не очень успешны, то логично, что он имея возможность их поддержать, будет это делать. Задача родителей сделать всё, чтоб их ребёнок стал успешным, тогда они вправе рассчитывать на помощь. В основном же, происходит наоборот, родители поддерживают детей финансово, в меру своих возможностей
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:43

Re: Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам

Я напомнил, что есть Конституция
- О, когда удобно - вспоминаем о наличии у нас в стране Конституции. Это та самая Конституция, на которую чиновники/депутаты/менты плевать хотели? :)
deniska
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:48

Когда о пожилых людях из зоны проведения АТО заботятся волонтеры то Реве нужно просто молчать. Разве это сложно, просто молчать?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:41

  deniska написав:
Я напомнил, что есть Конституция
- О, когда удобно - вспоминаем о наличии у нас в стране Конституции. Это та самая Конституция, на которую чиновники/депутаты/менты плевать хотели? :)


“Я напомнил, что есть Конституция. Где четко указано...".
А другие статьи Конституции он неасилил? Там также точно "четко указано", даже гарантировано: право на свободу передвижения, право выбирать и быть избранными, право на правосудие - расскажет путь про эти права переселенцам, как государство, гарант Конституции и он лично от его имени, их гарантирует. Большая часть из списка как раз по его профилю.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:45

В конституции Украины всего 161 статья... министр, млять.
eduard_k
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