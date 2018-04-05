Про це розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Дивися повний текст Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:25
Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:41
Я знаю примеры, когда родители сидят на шее детей и живут в свое удовольствие, а дети как рабы на них пашут!!!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:00
Лучше бы государство в лице недолугих министров не лезло бы в это. Вечный вопрос отцов и детей реве не решить. Министр должен озаботиться о выполнении государством своих функций: надлежащем мат. обеспечении стариков и немат. помощи лишеным опеки. А частные случаи типа "родители подарили квартипу, а детишки выкинули их на улицу" можно решить в рамках семейного, гражданского, а, в отдельных случаях, и уголовного законодательства. Было бы желание у ответственных чиновников. Можно, конечно, пофилософствовать, кто кому должен. Если "я тебе подарил/ла жизнь, ночей не спал-не спала, игрушки и т.д.", тогда - да, получается должен ребенок "по гроб". А если "я родил/ла, чтобы реализовать свои определенные инстинкты", т.е. для себя. То, как бы, и не должен ребенок родителям. Правда, наверное, где-то посередине. Как раз один из тех случаев, где государство должно оставить все на откуп обществу, действующим моральным принципам и традициям, и просто "подтягивать хвосты".
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:20
Имхо, родственники должны по возможности безвозмездно помогать друг другу. Если ребёнок выбился в люди, а родители не очень успешны, то логично, что он имея возможность их поддержать, будет это делать. Задача родителей сделать всё, чтоб их ребёнок стал успешным, тогда они вправе рассчитывать на помощь. В основном же, происходит наоборот, родители поддерживают детей финансово, в меру своих возможностей
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:43
Re: Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам
- О, когда удобно - вспоминаем о наличии у нас в стране Конституции. Это та самая Конституция, на которую чиновники/депутаты/менты плевать хотели?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:48
Когда о пожилых людях из зоны проведения АТО заботятся волонтеры то Реве нужно просто молчать. Разве это сложно, просто молчать?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:41
“Я напомнил, что есть Конституция. Где четко указано...".
А другие статьи Конституции он неасилил? Там также точно "четко указано", даже гарантировано: право на свободу передвижения, право выбирать и быть избранными, право на правосудие - расскажет путь про эти права переселенцам, как государство, гарант Конституции и он лично от его имени, их гарантирует. Большая часть из списка как раз по его профилю.
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