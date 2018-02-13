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У Білорусі визначили
ознаки "дармоїдів"

У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:19

У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів"

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Білорусі своєю постановою N239 затвердив положення про порядок віднесення працездатних громадян до не зайнятих у економіці, а також порядок формування та ведення бази таких громадян.

Дивися повний текст У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів".
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Лукашенко - главный тунеядец, который десятилетиями сидит на шее у страны, а пользы - ноль.
yevgenmuza
 
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