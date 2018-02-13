Уряд Білорусі своєю постановою N239 затвердив положення про порядок віднесення працездатних громадян до не зайнятих у економіці, а також порядок формування та ведення бази таких громадян.
Дивися повний текст У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів".
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:19
У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів"
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Дивися повний текст У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів".
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:19
Лукашенко - главный тунеядец, который десятилетиями сидит на шее у страны, а пользы - ноль.
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