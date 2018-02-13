Уряд Білорусі своєю постановою N239 затвердив положення про порядок віднесення працездатних громадян до не зайнятих у економіці, а також порядок формування та ведення бази таких громадян.
Дивися повний текст У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів".
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:19
У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів".
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:19
Лукашенко - главный тунеядец, который десятилетиями сидит на шее у страны, а пользы - ноль.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:46
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:56
Статью скопировали то однобоко - " Лукашенко 25 января подписал Декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения.". В Украине гАРАНТ сего не гарантирует...
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:25
..системный подход к учету (в т.ч. - и тунеядцев!) - показатель силы//эффективности гос.аппарата!!.. если доведется вам, сударь-критикан//"доморощенный юморЫст" побывать в Беларуси - сравните для начала уровень з/п там и "ТУТ", качество ДОРОГ и т.д... а потом "поулыбаемся" вместе..?!..
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