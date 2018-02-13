Уряд Білорусі своєю постановою N239 затвердив положення про порядок віднесення працездатних громадян до не зайнятих у економіці, а також порядок формування та ведення бази таких громадян.
Дивися повний текст У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів".
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:19
У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів".
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:19
Лукашенко - главный тунеядец, который десятилетиями сидит на шее у страны, а пользы - ноль.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:46
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:56
Статью скопировали то однобоко - " Лукашенко 25 января подписал Декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения.". В Украине гАРАНТ сего не гарантирует...
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:25
..системный подход к учету (в т.ч. - и тунеядцев!) - показатель силы//эффективности гос.аппарата!!.. если доведется вам, сударь-критикан//"доморощенный юморЫст" побывать в Беларуси - сравните для начала уровень з/п там и "ТУТ", качество ДОРОГ и т.д... а потом "поулыбаемся" вместе..?!..
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:13
Судя по каментам фабрика троллей работает вовсю, шо радует, во первых люди заработают и это хорошо за них можно порадоваться, во вторых реакция троллей проявляет чувствительные для недоимперии темы и как бы акцентирует на них внимание, шо тоже полезно знать.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:15
Ничем особо не лучше в плане уровня жизни чем у нас, это и сами беларусы и говорят и те кто туда часто ездит. Хотя с дорогами действительно намного лучше ситуация.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:33
Правильно делает, т.к большая часть этих людей злостные уклонисты от налогов. Это у нас всем пофиг. Евробляхи, потребители субсидий на премиум машинах и т.д.
А дурачки за всех налоги заплатят
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:13
Faceless, в РБ лучше медицина (дешевле и качество выше, из моего города многие ездят туда на операции), ниже (и намного) цены на энергоносители, милиция действительно работает (по крайней мере ГАИ - такого количества нарушений на дорогах как у нас нет и близко). Конечно и своих проблем хватает (выше цены на продовольствие, ну так и качество выше) и закидоны у батьки случаются. Но если бы я имел возможность - то переехал бы на ПМЖ туда.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:12
Сравнивать надо аналогичное, если сравнивать ту же медицину в небольшом городе и в Минске, то неудивительно что будет в пользу Минска.
Учитывая сколько там милиции - 100 тысяч населения в Беларуси приходится 1 442 сотрудника МВД, наибольший показатель во всей Европе и не только, какой-то видимый эффект это должно иметь.
Почти треть населения страны в Минске, при том на периферии уровень жизни резко падает - разница куда резче, чем между Киевом и регионами.
Касательно качества продуктов питание - тоже заблуждение, впрочем, сильно распространенное.
Хотя немало есть и своих позитивных элементов, само собой.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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