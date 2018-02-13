Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:21

cannabis_ua написав: Faceless написав: maestro71 написав: ..системный подход к учету (в т.ч. - и тунеядцев!) - показатель силы//эффективности гос.аппарата!!.. если доведется вам, сударь-критикан//"доморощенный юморЫст" побывать в Беларуси - сравните для начала уровень з/п там и "ТУТ", качество ДОРОГ и т.д... а потом "поулыбаемся" вместе..?!.. ..системный подход к учету (в т.ч. - и тунеядцев!) - показатель силы//эффективности гос.аппарата!!.. если доведется вам, сударь-критикан//"доморощенный юморЫст" побывать в Беларуси - сравните для начала уровень з/п там и "ТУТ", качество ДОРОГ и т.д... а потом "поулыбаемся" вместе..?!..

Ничем особо не лучше в плане уровня жизни чем у нас, это и сами беларусы и говорят и те кто туда часто ездит. Хотя с дорогами действительно намного лучше ситуация. Ничем особо не лучше в плане уровня жизни чем у нас, это и сами беларусы и говорят и те кто туда часто ездит. Хотя с дорогами действительно намного лучше ситуация.

Заслуга Лукашенко в том что он сохранил целосность страны и не допустил войны на територии Беларусии. А как управленец он конечно так-себе. Заслуга Лукашенко в том что он сохранил целосность страны и не допустил войны на територии Беларусии. А как управленец он конечно так-себе.

Достижение - так себе, учитывая то, что вся страна в российских базах и при необходимости, "человечки" захлопнут ловушку даже быстрее чем было в Крыму.Скорее достижение в том, что, как классический диктатор, пилить бюджет без наивысшего позволения не дает никому (достаточно вспомнить, как он за считанные дни Лагуна "раздел", даже не смотря на то, что тот, чуть-ли не имел совместный бизнес с его старшим сыном) - поэтому на дорогах не воруют, страна вылизана от мусора, а гаи работает (там еще им камеры существенно в помощь - все дороги ими утыканы), несмотря на отсутствие месячных зарплат у них в размере среднегодовых по стране.А так, да - жизненный уровень, в среднем, не сильно отличается от нашего. Вот что всегда бросалось в глаза, так это то, что чиновники не такие зажратые как наши, так как Лукашенка их "перетрахивает" периодически.