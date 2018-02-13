RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Білорусі визначили
ознаки "дармоїдів"

У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:56

  Faceless написав:
  maestro71 написав:..системный подход к учету (в т.ч. - и тунеядцев!) - показатель силы//эффективности гос.аппарата!!.. если доведется вам, сударь-критикан//"доморощенный юморЫст" побывать в Беларуси - сравните для начала уровень з/п там и "ТУТ", качество ДОРОГ и т.д... а потом "поулыбаемся" вместе..?!..

Ничем особо не лучше в плане уровня жизни чем у нас, это и сами беларусы и говорят и те кто туда часто ездит. Хотя с дорогами действительно намного лучше ситуация.

Заслуга Лукашенко в том что он сохранил целосность страны и не допустил войны на територии Беларусии. А как управленец он конечно так-себе.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 27.02.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:20

Re: У Білорусі визначили ознаки

  cannabis_ua написав:Заслуга Лукашенко в том что он сохранил целосность страны и не допустил войны на територии Беларусии.

А что, у них были угрозы целостности и начала войны? Она полностью контролируются РФ и так
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20197
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4470 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:21

  cannabis_ua написав:
  Faceless написав:
  maestro71 написав:..системный подход к учету (в т.ч. - и тунеядцев!) - показатель силы//эффективности гос.аппарата!!.. если доведется вам, сударь-критикан//"доморощенный юморЫст" побывать в Беларуси - сравните для начала уровень з/п там и "ТУТ", качество ДОРОГ и т.д... а потом "поулыбаемся" вместе..?!..

Ничем особо не лучше в плане уровня жизни чем у нас, это и сами беларусы и говорят и те кто туда часто ездит. Хотя с дорогами действительно намного лучше ситуация.

Заслуга Лукашенко в том что он сохранил целосность страны и не допустил войны на територии Беларусии. А как управленец он конечно так-себе.


Достижение - так себе, учитывая то, что вся страна в российских базах и при необходимости, "человечки" захлопнут ловушку даже быстрее чем было в Крыму.

Скорее достижение в том, что, как классический диктатор, пилить бюджет без наивысшего позволения не дает никому (достаточно вспомнить, как он за считанные дни Лагуна "раздел", даже не смотря на то, что тот, чуть-ли не имел совместный бизнес с его старшим сыном) - поэтому на дорогах не воруют, страна вылизана от мусора, а гаи работает (там еще им камеры существенно в помощь - все дороги ими утыканы), несмотря на отсутствие месячных зарплат у них в размере среднегодовых по стране.
А так, да - жизненный уровень, в среднем, не сильно отличается от нашего. Вот что всегда бросалось в глаза, так это то, что чиновники не такие зажратые как наши, так как Лукашенка их "перетрахивает" периодически.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5275
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2685 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:57

Faceless, так я и сравниваю соизмеримое. Едут в Гомель, а не в Чернигов (хотя оба являются обл. центрами).
Касательно качества продуктов питание - тоже заблуждение, впрочем, сильно распространенное.

при примерно одинаковых ценах - в РБ качество колбасных изделий и молочки выше, вот тут уже мне рассказывайте.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1757
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3116 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:02

Re: У Білорусі визначили ознаки

Хехе. У нас таким поки що тіки субсидії зменшують(тіпо працездатний і не працюєш - то вважаємо дохім дві мінімалки 3400грн), а там бабла мабуть ще більше треба ;)
Звучить як той анек: коли неправильно поводишся - плати штраф, правильно - податки. З кожного, простигосподи, члєна суспільства держава хоче щось хапнути... Так що державники є зло, чим менше державного втручання - тим краще.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7777
З нами з: 15.04.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:33

Re: У Білорусі визначили ознаки

  EKO написав:А так, да - жизненный уровень, в среднем, не сильно отличается от нашего. Вот что всегда бросалось в глаза, так это то, что чиновники не такие зажратые как наши, так как Лукашенка их "перетрахивает" периодически.

Приятели ездят к родне - сами приятели - украинцы из Днепра, врачи со стажем более 30 лет. Говорят - что уровень жизни в Белоруссии на много выше. И порядок -безопасность тоже. Медицина, образование - все доступно даже с минимальной зарплатой и пенсией. Точно знаю, что родня им посылки присылает - как "бедным родственникам" - регулярно поддерживает. Рассказывали для сравнения - какие там зарплаты и какие цены на продукты, за коммуналку. Все более чем доступно. Одежду белорусы постоянно обновляют, каждый сезон,как европейцы - что надели пару раз - сюда родне присылают. Я думал может они олигархи? Нет, муж электрик, а жена - в декрете. Там большая семья - есть пенсионеры .Явно ни в чем не нуждаются. Есть автомобиль, кажется Фольксваген. После оплаты коммуналки и еды, проезда по качественным дорогам - у них остается около 80% зарплаты. Они уже давно " в Европе" живут. Не шикарно , но все необходимое в достатке есть.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4122
З нами з: 07.05.11
Подякував: 624 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:40

  kalinavalera1 написав:
  EKO написав:А так, да - жизненный уровень, в среднем, не сильно отличается от нашего. Вот что всегда бросалось в глаза, так это то, что чиновники не такие зажратые как наши, так как Лукашенка их "перетрахивает" периодически.

Приятели ездят к родне - сами приятели - украинцы из Днепра, врачи со стажем более 30 лет. Говорят - что уровень жизни в Белоруссии на много выше. И порядок -безопасность тоже. Медицина, образование - все доступно даже с минимальной зарплатой и пенсией....

Мне приятели не рассказывают, о том что им рассказывают :mrgreen: - я сам периодически там бываю и все вижу. И как кто живет сравнить могу лично.

Уверяю, рассказы про "уровень жизни в Белоруссии намного выше" - это, мягко говоря, неправда. Что-то дороже, что то дешевле - но в целом то же самое.
Их пенсионерам получше живется,чем нашим, ИП-шникам - сложнее и совсем не сахар рабочим разных заводов. Заработки их также прилично упали после нескольких девальваций бел.рубля.
Коммуналка и правда дешевле, образование и медицина доступна лишь на базовом уровне - как, впрочем и у нас. При серьезных проблемах - без денег и там никуда.
Так что, повторюсь - там жизнь не сильно отличается от нашего. Но, из-за отсутствия войны - спокойна, как на полесском болоте 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5275
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2685 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:22

Re: У Білорусі визначили ознаки

  kalinavalera1 написав:Точно знаю, что родня им посылки присылает - как "бедным родственникам" - регулярно поддерживает. Рассказывали для сравнения - какие там зарплаты и какие цены на продукты, за коммуналку.

В любой стране можно найти таких сирых/убогих/несчастных
  kalinavalera1 написав:Одежду белорусы постоянно обновляют, каждый сезон,как европейцы - что надели пару раз - сюда родне присылают. Я думал может они олигархи?Нет, муж электрик, а жена - в декрете.

Вот оно в чем секрет счастья. Одежду раз в сезон покупать. Наконец-то четко понятно к чему стремится :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20197
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4470 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:52

  RomanTik написав:Faceless, так я и сравниваю соизмеримое. Едут в Гомель, а не в Чернигов (хотя оба являются обл. центрами).
Касательно качества продуктов питание - тоже заблуждение, впрочем, сильно распространенное.

при примерно одинаковых ценах - в РБ качество колбасных изделий и молочки выше, вот тут уже мне рассказывайте.


Много белорусов приезжает в Чернигов, некоторые рынки под них заточены :) вроде как у них дороже и выбор меньше... по продуктам - сложно сказать, белорусское не употребляем, а что попадается - качественным не является...
наши к ним за бензином ездят, и то если где-нить в Репках живут...
Spitoll
 
Повідомлень: 112
З нами з: 20.09.10
Подякував: 8 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:07

Re: У Білорусі визначили ознаки

  Spitoll написав:Много белорусов приезжает в Чернигов, некоторые рынки под них заточены вроде как у них дороже и выбор меньше...

вы из контекста не выдирайте. я говорил про то что ездят на операции (онкология) в Гомель, а не в Чернигов.
по продуктам - сложно сказать, белорусское не употребляем, а что попадается - качественным не является...
наши к ним за бензином ездят, и то если где-нить в Репках живут...

сосиски из той же ценовой категории лучше белорусские, детское питание (мясные консервы) тоже, сгущенка - небо и земля по сравнению с украинской, овсяные хлопья - наши устанешь варить. Это то что я регулярно сам употребляю и могу сам сравнить.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1757
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3116 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, hno3 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Білорусі дороги після реконструкції стають платними
R2 » Пон 02 кві, 2018 18:16
3 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 18:48
myshapiton
Може згодитися: переговори Білорусі та МВФ законсервовано
R2 » П'ят 16 лют, 2018 22:05
8 531
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 18:21
tarikktv
З травня у Білорусі почнуть виробляти електромобілі
R2 » Вів 13 лют, 2018 22:24
5 406
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 09:00
jumperjam
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5709)
06.04.2018 22:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.