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maestro71 написав:..системный подход к учету (в т.ч. - и тунеядцев!) - показатель силы//эффективности гос.аппарата!!.. если доведется вам, сударь-критикан//"доморощенный юморЫст" побывать в Беларуси - сравните для начала уровень з/п там и "ТУТ", качество ДОРОГ и т.д... а потом "поулыбаемся" вместе..?!..
Ничем особо не лучше в плане уровня жизни чем у нас, это и сами беларусы и говорят и те кто туда часто ездит. Хотя с дорогами действительно намного лучше ситуация.
Заслуга Лукашенко в том что он сохранил целосность страны и не допустил войны на територии Беларусии. А как управленец он конечно так-себе.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
maestro71 написав:..системный подход к учету (в т.ч. - и тунеядцев!) - показатель силы//эффективности гос.аппарата!!.. если доведется вам, сударь-критикан//"доморощенный юморЫст" побывать в Беларуси - сравните для начала уровень з/п там и "ТУТ", качество ДОРОГ и т.д... а потом "поулыбаемся" вместе..?!..
Ничем особо не лучше в плане уровня жизни чем у нас, это и сами беларусы и говорят и те кто туда часто ездит. Хотя с дорогами действительно намного лучше ситуация.
Заслуга Лукашенко в том что он сохранил целосность страны и не допустил войны на територии Беларусии. А как управленец он конечно так-себе.
Достижение - так себе, учитывая то, что вся страна в российских базах и при необходимости, "человечки" захлопнут ловушку даже быстрее чем было в Крыму.
Скорее достижение в том, что, как классический диктатор, пилить бюджет без наивысшего позволения не дает никому (достаточно вспомнить, как он за считанные дни Лагуна "раздел", даже не смотря на то, что тот, чуть-ли не имел совместный бизнес с его старшим сыном) - поэтому на дорогах не воруют, страна вылизана от мусора, а гаи работает (там еще им камеры существенно в помощь - все дороги ими утыканы), несмотря на отсутствие месячных зарплат у них в размере среднегодовых по стране. А так, да - жизненный уровень, в среднем, не сильно отличается от нашего. Вот что всегда бросалось в глаза, так это то, что чиновники не такие зажратые как наши, так как Лукашенка их "перетрахивает" периодически.
Хехе. У нас таким поки що тіки субсидії зменшують(тіпо працездатний і не працюєш - то вважаємо дохім дві мінімалки 3400грн), а там бабла мабуть ще більше треба Звучить як той анек: коли неправильно поводишся - плати штраф, правильно - податки. З кожного, простигосподи, члєна суспільства держава хоче щось хапнути... Так що державники є зло, чим менше державного втручання - тим краще.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER) Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
EKO написав:А так, да - жизненный уровень, в среднем, не сильно отличается от нашего. Вот что всегда бросалось в глаза, так это то, что чиновники не такие зажратые как наши, так как Лукашенка их "перетрахивает" периодически.
Приятели ездят к родне - сами приятели - украинцы из Днепра, врачи со стажем более 30 лет. Говорят - что уровень жизни в Белоруссии на много выше. И порядок -безопасность тоже. Медицина, образование - все доступно даже с минимальной зарплатой и пенсией. Точно знаю, что родня им посылки присылает - как "бедным родственникам" - регулярно поддерживает. Рассказывали для сравнения - какие там зарплаты и какие цены на продукты, за коммуналку. Все более чем доступно. Одежду белорусы постоянно обновляют, каждый сезон,как европейцы - что надели пару раз - сюда родне присылают. Я думал может они олигархи? Нет, муж электрик, а жена - в декрете. Там большая семья - есть пенсионеры .Явно ни в чем не нуждаются. Есть автомобиль, кажется Фольксваген. После оплаты коммуналки и еды, проезда по качественным дорогам - у них остается около 80% зарплаты. Они уже давно " в Европе" живут. Не шикарно , но все необходимое в достатке есть.
EKO написав:А так, да - жизненный уровень, в среднем, не сильно отличается от нашего. Вот что всегда бросалось в глаза, так это то, что чиновники не такие зажратые как наши, так как Лукашенка их "перетрахивает" периодически.
Приятели ездят к родне - сами приятели - украинцы из Днепра, врачи со стажем более 30 лет. Говорят - что уровень жизни в Белоруссии на много выше. И порядок -безопасность тоже. Медицина, образование - все доступно даже с минимальной зарплатой и пенсией....
Мне приятели не рассказывают, о том что им рассказывают - я сам периодически там бываю и все вижу. И как кто живет сравнить могу лично.
Уверяю, рассказы про "уровень жизни в Белоруссии намного выше" - это, мягко говоря, неправда. Что-то дороже, что то дешевле - но в целом то же самое. Их пенсионерам получше живется,чем нашим, ИП-шникам - сложнее и совсем не сахар рабочим разных заводов. Заработки их также прилично упали после нескольких девальваций бел.рубля. Коммуналка и правда дешевле, образование и медицина доступна лишь на базовом уровне - как, впрочем и у нас. При серьезных проблемах - без денег и там никуда. Так что, повторюсь - там жизнь не сильно отличается от нашего. Но, из-за отсутствия войны - спокойна, как на полесском болоте
kalinavalera1 написав:Точно знаю, что родня им посылки присылает - как "бедным родственникам" - регулярно поддерживает. Рассказывали для сравнения - какие там зарплаты и какие цены на продукты, за коммуналку.
В любой стране можно найти таких сирых/убогих/несчастных
kalinavalera1 написав:Одежду белорусы постоянно обновляют, каждый сезон,как европейцы - что надели пару раз - сюда родне присылают. Я думал может они олигархи?Нет, муж электрик, а жена - в декрете.
Вот оно в чем секрет счастья. Одежду раз в сезон покупать. Наконец-то четко понятно к чему стремится
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RomanTik написав:Faceless, так я и сравниваю соизмеримое. Едут в Гомель, а не в Чернигов (хотя оба являются обл. центрами).
Касательно качества продуктов питание - тоже заблуждение, впрочем, сильно распространенное.
при примерно одинаковых ценах - в РБ качество колбасных изделий и молочки выше, вот тут уже мне рассказывайте.
Много белорусов приезжает в Чернигов, некоторые рынки под них заточены вроде как у них дороже и выбор меньше... по продуктам - сложно сказать, белорусское не употребляем, а что попадается - качественным не является... наши к ним за бензином ездят, и то если где-нить в Репках живут...
Spitoll написав:Много белорусов приезжает в Чернигов, некоторые рынки под них заточены вроде как у них дороже и выбор меньше...
вы из контекста не выдирайте. я говорил про то что ездят на операции (онкология) в Гомель, а не в Чернигов.
по продуктам - сложно сказать, белорусское не употребляем, а что попадается - качественным не является... наши к ним за бензином ездят, и то если где-нить в Репках живут...
сосиски из той же ценовой категории лучше белорусские, детское питание (мясные консервы) тоже, сгущенка - небо и земля по сравнению с украинской, овсяные хлопья - наши устанешь варить. Это то что я регулярно сам употребляю и могу сам сравнить.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster