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Spitoll написав:Много белорусов приезжает в Чернигов, некоторые рынки под них заточены вроде как у них дороже и выбор меньше...
вы из контекста не выдирайте. я говорил про то что ездят на операции (онкология) в Гомель, а не в Чернигов.
по продуктам - сложно сказать, белорусское не употребляем, а что попадается - качественным не является... наши к ним за бензином ездят, и то если где-нить в Репках живут...
сосиски из той же ценовой категории лучше белорусские, детское питание (мясные консервы) тоже, сгущенка - небо и земля по сравнению с украинской, овсяные хлопья - наши устанешь варить. Это то что я регулярно сам употребляю и могу сам сравнить.
Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав:Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.
SMOKE написав: Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.
уж мне то не лепите про качество нашего пищепрома. Может какие-то марки и лучше, но то что я могу купить в своем городе - проигрывает по качеству белорусскому при сопоставимых ценах.
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SMOKE написав:Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.
сосиски беру (если хочется вредного) - мясную гильдию. отличное качество! лучше даже чем польские Woody.