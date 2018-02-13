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У Білорусі визначили
ознаки "дармоїдів"

У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 01:22

  RomanTik написав:
  Spitoll написав:Много белорусов приезжает в Чернигов, некоторые рынки под них заточены вроде как у них дороже и выбор меньше...

вы из контекста не выдирайте. я говорил про то что ездят на операции (онкология) в Гомель, а не в Чернигов.
по продуктам - сложно сказать, белорусское не употребляем, а что попадается - качественным не является...
наши к ним за бензином ездят, и то если где-нить в Репках живут...

сосиски из той же ценовой категории лучше белорусские, детское питание (мясные консервы) тоже, сгущенка - небо и земля по сравнению с украинской, овсяные хлопья - наши устанешь варить. Это то что я регулярно сам употребляю и могу сам сравнить.

Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 01:44

  SMOKE написав:Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.

Подтвержу. Это лет 5-7 назад молочка и колбасы были дешевле и лучше, а сейчас все такое же химическое, в основном.
По ценам, если интересно сравнить https://gippo.by/upload/medialibrary/3c ... _18.04.pdf

Курс 1 рубль = 13 гривень, если что 8)
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:31

  SMOKE написав: Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.

уж мне то не лепите про качество нашего пищепрома. Может какие-то марки и лучше, но то что я могу купить в своем городе - проигрывает по качеству белорусскому при сопоставимых ценах.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:35

  dm_rodionov написав:
  yevgenmuza написав:Лукашенко - главный тунеядец, который десятилетиями сидит на шее у страны, а пользы - ноль.

Да-да, ни одного майдана. Оборзел просто.


и выборов нормальных тоже ни одних, экономика дохлая, еще и коленьку готовит к царствованию, несогласные по тюрьмам. средние века
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:36

  SMOKE написав:Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.


сосиски беру (если хочется вредного) - мясную гильдию. отличное качество! лучше даже чем польские Woody.
главное оружие рашистов - ложь
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