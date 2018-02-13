Додано: Суб 07 кві, 2018 14:18

RomanTik написав: Spitoll написав: Много белорусов приезжает в Чернигов, некоторые рынки под них заточены вроде как у них дороже и выбор меньше... Много белорусов приезжает в Чернигов, некоторые рынки под них заточены вроде как у них дороже и выбор меньше...

вы из контекста не выдирайте. я говорил про то что ездят на операции (онкология) в Гомель, а не в Чернигов.

по продуктам - сложно сказать, белорусское не употребляем, а что попадается - качественным не является...

наши к ним за бензином ездят, и то если где-нить в Репках живут...

сосиски из той же ценовой категории лучше белорусские, детское питание (мясные консервы) тоже, сгущенка - небо и земля по сравнению с украинской, овсяные хлопья - наши устанешь варить. Это то что я регулярно сам употребляю и могу сам сравнить. вы из контекста не выдирайте. я говорил про то что ездят на операции (онкология) в Гомель, а не в Чернигов.сосиски из той же ценовой категории лучше белорусские, детское питание (мясные консервы) тоже, сгущенка - небо и земля по сравнению с украинской, овсяные хлопья - наши устанешь варить. Это то что я регулярно сам употребляю и могу сам сравнить.

Бесплатно только базовая медицина ? Но большинству нужна именно базовая. У них медицина на много более высоко уровня чем у нас. Например - трансплантология - если у людей нет денег на Германию - едут в Белоруссию.На счет их товаров - напишу свое мнение - оно не простое. Косметика и продукты - позиционируются как натуральные. Но если ы посмотрите состав, элементарно мороженого - то.... Была у нас сеть магазов - "Белорусские продукты" - наслушался про их натуральные продукты и взял мороженое типа пломбир, прочел состав - модифицированные растительные жиры в том числе и прочей химии хватает. От нашего не особо отличается. дороже, типа "за натуральность" на 5-10% у нас в украинских магазах. Химии там хватает. Может меньше количество ее? Но это не проверить. А потом даже с кем-то из специалистов косметологов - обсуждал состав - "Белорусская косметика" - аналогично, например щампуни. И выяснилось, что во многих случаях НЕ такая она уж и дешевая, даже сказали , что они покупают шампуни в Турции и тп. Сами только разливают по флаконам. Может даже добавляют чего-то 5 миликов "натурального" на 200 мл. Косметологи некоторые шампуни хвалят и сравнивают с Францией, сарафанное радио по старой памяти хвалит их продукцию - которая была иногда и очень удачной и очень натуральной. Конечно их товары не хуже наших, а может и лучше. Но не на столько натуральны - как принято считать и говорить. То есть они, белорусы - не так просты - как выглядят. Сеть белорусских магазов у нас закрылась. Отоваривались люди там мало. Для сравнения - я сам пользуюсь украинским аптечным шампунем. На практике - больше всего мне подходит. И цена очень гуманная.Белорусские шампуни больше сравнимы с французскими шампунями - типа ЛОреаль. Дороже украинского аптечного и больше на много разных добавок , в том числе вся , часто даже люксовая французская косметика в 90% случаев содержит глицерин, белоруссы это быстро переняли, и делают такой же состав, но глицерин сомнительной полезности ингредиент, он не вреден но мои волосы все эти якобы "питательные и укрепляющие" глицерины и прочие добавки не любят. Не хочу сказать что у них плохие товары. Но у их товаров очень хитрая реклама - якобы натуральные , но натуральность под вопросом. И если раньше у них и правда были некоторые товары - просто бомба - и свои разработки, то сегодня все по образцу западному , то есть банально и химии хватает. Они как-то тихой сапой перестроили свое производство. Никаких революций для этого не понадобилось, а кто бы сомневался ? Беспорядки и дестабилизация - революции и перестройки нужны для дерибана. А что бы улучшить жизнь людей нужно просто улучшать производство и промышленность, по немного законы. Без шоков и разграбления национального достояния.В итоге - у них медицина каждого дня для пересичного бесплатная и высокого уровня сравнимо с Украиной. Коммуналка адекватная по цене. Зимой никто не мерзнет. Тепло. Цены никого не напрягают, даже пенсионеров. Пенсии и зарплаты - нормального уровня - все имеют все необходимое и ни в чем не нуждаются. Отличные дороги и гайцы. Очень низкий уровень преступности. А что еще нужно для жизни ?! Кому нужны названия - это называет - капитализм или социализм, или монархия или диктатура - если люди благополучно живут ? Как говорится " хоть горшком назови, только в печь не сажай".