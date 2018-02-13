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Spitoll написав:Много белорусов приезжает в Чернигов, некоторые рынки под них заточены вроде как у них дороже и выбор меньше...
вы из контекста не выдирайте. я говорил про то что ездят на операции (онкология) в Гомель, а не в Чернигов.
по продуктам - сложно сказать, белорусское не употребляем, а что попадается - качественным не является... наши к ним за бензином ездят, и то если где-нить в Репках живут...
сосиски из той же ценовой категории лучше белорусские, детское питание (мясные консервы) тоже, сгущенка - небо и земля по сравнению с украинской, овсяные хлопья - наши устанешь варить. Это то что я регулярно сам употребляю и могу сам сравнить.
Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав:Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.
SMOKE написав: Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.
уж мне то не лепите про качество нашего пищепрома. Может какие-то марки и лучше, но то что я могу купить в своем городе - проигрывает по качеству белорусскому при сопоставимых ценах.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
SMOKE написав:Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.
сосиски беру (если хочется вредного) - мясную гильдию. отличное качество! лучше даже чем польские Woody.
Spitoll написав:Много белорусов приезжает в Чернигов, некоторые рынки под них заточены вроде как у них дороже и выбор меньше...
вы из контекста не выдирайте. я говорил про то что ездят на операции (онкология) в Гомель, а не в Чернигов.
по продуктам - сложно сказать, белорусское не употребляем, а что попадается - качественным не является... наши к ним за бензином ездят, и то если где-нить в Репках живут...
сосиски из той же ценовой категории лучше белорусские, детское питание (мясные консервы) тоже, сгущенка - небо и земля по сравнению с украинской, овсяные хлопья - наши устанешь варить. Это то что я регулярно сам употребляю и могу сам сравнить.
Бесплатно только базовая медицина ? Но большинству нужна именно базовая. У них медицина на много более высоко уровня чем у нас. Например - трансплантология - если у людей нет денег на Германию - едут в Белоруссию.
На счет их товаров - напишу свое мнение - оно не простое. Косметика и продукты - позиционируются как натуральные. Но если ы посмотрите состав, элементарно мороженого - то.... Была у нас сеть магазов - "Белорусские продукты" - наслушался про их натуральные продукты и взял мороженое типа пломбир, прочел состав - модифицированные растительные жиры в том числе и прочей химии хватает. От нашего не особо отличается. дороже, типа "за натуральность" на 5-10% у нас в украинских магазах. Химии там хватает. Может меньше количество ее? Но это не проверить. А потом даже с кем-то из специалистов косметологов - обсуждал состав - "Белорусская косметика" - аналогично, например щампуни. И выяснилось, что во многих случаях НЕ такая она уж и дешевая, даже сказали , что они покупают шампуни в Турции и тп. Сами только разливают по флаконам. Может даже добавляют чего-то 5 миликов "натурального" на 200 мл. Косметологи некоторые шампуни хвалят и сравнивают с Францией, сарафанное радио по старой памяти хвалит их продукцию - которая была иногда и очень удачной и очень натуральной. Конечно их товары не хуже наших, а может и лучше. Но не на столько натуральны - как принято считать и говорить. То есть они, белорусы - не так просты - как выглядят. Сеть белорусских магазов у нас закрылась. Отоваривались люди там мало. Для сравнения - я сам пользуюсь украинским аптечным шампунем. На практике - больше всего мне подходит. И цена очень гуманная. Белорусские шампуни больше сравнимы с французскими шампунями - типа ЛОреаль. Дороже украинского аптечного и больше на много разных добавок , в том числе вся , часто даже люксовая французская косметика в 90% случаев содержит глицерин, белоруссы это быстро переняли, и делают такой же состав, но глицерин сомнительной полезности ингредиент, он не вреден но мои волосы все эти якобы "питательные и укрепляющие" глицерины и прочие добавки не любят. Не хочу сказать что у них плохие товары. Но у их товаров очень хитрая реклама - якобы натуральные , но натуральность под вопросом. И если раньше у них и правда были некоторые товары - просто бомба - и свои разработки, то сегодня все по образцу западному , то есть банально и химии хватает. Они как-то тихой сапой перестроили свое производство. Никаких революций для этого не понадобилось, а кто бы сомневался ? Беспорядки и дестабилизация - революции и перестройки нужны для дерибана. А что бы улучшить жизнь людей нужно просто улучшать производство и промышленность, по немного законы. Без шоков и разграбления национального достояния.
В итоге - у них медицина каждого дня для пересичного бесплатная и высокого уровня сравнимо с Украиной. Коммуналка адекватная по цене. Зимой никто не мерзнет. Тепло. Цены никого не напрягают, даже пенсионеров. Пенсии и зарплаты - нормального уровня - все имеют все необходимое и ни в чем не нуждаются. Отличные дороги и гайцы. Очень низкий уровень преступности. А что еще нужно для жизни ?! Кому нужны названия - это называет - капитализм или социализм, или монархия или диктатура - если люди благополучно живут ? Как говорится " хоть горшком назови, только в печь не сажай".
В любой стране можно найти таких сирых/убогих/несчастных
можно, но у нас искать не нужно, я пишу о врачах, со стажем 30 лет, у нас большинство живут в крайней нищете.
Faceless написав:
kalinavalera1 написав:
Одежду белорусы постоянно обновляют, каждый сезон,как европейцы - что надели пару раз - сюда родне присылают. Я думал может они олигархи?Нет, муж электрик, а жена - в декрете.
Вот оно в чем секрет счастья. Одежду раз в сезон покупать. Наконец-то четко понятно к чему стремится [/quote]
Не вырывайте из контекста. Считается что мы, украинцы стремимся к европейскому образу жизни - а там общество потребления. И это один из знаковых атрибутов. У них перепроизводство одежды, практически все из дешевых искусственных и даже синтетических материалов остромодное на один сезон. Что касается меня лично, то я старый зубр - к этому не стремлюсь, наоборот люблю вещи неубиваемые, добротные, натуральные , из очень качественных материалов, которые носятся годами и ничего с ними не делается, если вещь удобная и комфортная - за чем ее менять ?
Я же написал к чему нужно стремиться, и все адекватные люди стремятся - к благополучной спокойной здоровой жизни. Достаток и безопасность. В первую очередь безопасность и очень низкая преступность. Доступная медицина и коммуналка, продукты. Одежда тоже нужна - а как же без нее ?
В любой стране можно найти таких сирых/убогих/несчастных
можно, но у нас искать не нужно, я пишу о врачах, со стажем 30 лет, у нас большинство живут в крайней нищете.
Faceless написав:
kalinavalera1 написав:
Одежду белорусы постоянно обновляют, каждый сезон,как европейцы - что надели пару раз - сюда родне присылают. Я думал может они олигархи?Нет, муж электрик, а жена - в декрете.
Вот оно в чем секрет счастья. Одежду раз в сезон покупать. Наконец-то четко понятно к чему стремится
Не вырывайте из контекста. Считается что мы, украинцы стремимся к европейскому образу жизни - а там общество потребления. И это один из знаковых атрибутов. У них перепроизводство одежды, практически все из дешевых искусственных и даже синтетических материалов остромодное на один сезон. Что касается меня лично, то я старый зубр - к этому не стремлюсь, наоборот люблю вещи неубиваемые, добротные, натуральные , из очень качественных материалов, которые носятся годами и ничего с ними не делается, если вещь удобная и комфортная - за чем ее менять ?
Я же написал к чему нужно стремиться, и все адекватные люди стремятся - к благополучной спокойной здоровой жизни. Достаток и безопасность. В первую очередь безопасность и очень низкая преступность. Доступная медицина и коммуналка, продукты. Одежда тоже нужна - а как же без нее ?[/quote]Да хватит заливать, в вашем мирке вокруг одна нищета и криминал, вы так заврались, что не можете остановится. Опытные и грамотные врачи в Украине аж никак не нищие. А касательно Беларуси - и медицина там ничем особо от нашей не отличается. Трансплантология у них развита ввиду законодательной урегулированности этой темы, у нас увы с этим проблемы, но это далеко не базовая медицина.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:. Опытные и грамотные врачи в Украине аж никак не нищие.
Почему же они массово едут в Чехию, Ємираты и куда только получится ? И даже не всегда врачами , иногда медсестрами и медбратьями ? У нас есть конечно толковые врачи и иногда даже не бедные, как и абсолютно дико халатные и бестолковые - и тоже не бедные. Достаток врачей у нас зависит от семейных связей и умения приспосабливаться - часто от теневых взяток , что есть криминал. Короче от криминальных талантов. Иногда - участковые - берут взятки за липовые и не липовые больничные листы , разные справки для работы или на права, для выезда и за санитарные книжки, денег много - умений и талантов никаких не нужно. За талант у нас никому не платят. А вот если купли частную клинику - то не бедные. Но деньги уже водились , если клинику купили, понимаете ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 07 кві, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:. Опытные и грамотные врачи в Украине аж никак не нищие.
Почему же они массово едут в Чехию, Ємираты и куда только получится ? И даже не всегда врачами , иногда медсестрами и медбратьями ? У нас есть конечно толковые врачи и не бедные, как и абсолютно есть дико халатные и бестолковые - и тоже не бедные. Достаток их зависит от семейных связей и умения приспосабливаться - часто от теневых взяток , что есть криминал. Иногда - участковые - берут взятки за липовые и не липовые больничные листы , разные справки для работы или на права, для выезда и санитарные книжки,
Эмигрируют по ряду причин, и вовсе не нищие. Досьаток определяется далеко не одними семейными связями, а и, представьте себе, в первую очередь грамотностью, трудолюбием и умением работать с людьми. Но это ж надо быть не нытиком, само собой
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