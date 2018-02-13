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SMOKE написав:Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.
сосиски беру (если хочется вредного) - мясную гильдию. отличное качество! лучше даже чем польские Woody.
+1 Польский Вуди - откровенный шлак, почитайте состав. Это когда- то они были ничего.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления