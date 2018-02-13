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У Білорусі визначили
ознаки "дармоїдів"

У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:27

  trololo написав:
  SMOKE написав:Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.


сосиски беру (если хочется вредного) - мясную гильдию. отличное качество! лучше даже чем польские Woody.

+1 Польский Вуди - откровенный шлак, почитайте состав. Это когда- то они были ничего.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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