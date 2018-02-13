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У Білорусі визначили
ознаки "дармоїдів"

У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів"
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:27

  trololo написав:
  SMOKE написав:Сгущенка наша Ичня абсолютно такого же качества как белорусский Рогачев. Наши хлопья овсяные с козаком, красная пачка, сейчас поменяли дизайн- забыл название- варятся за 3 минуты и высочайшего качества. Цены наши при этом раза в полтора- два меньше. Детское питание тоже выигрывает у белорусского ценой при том же, а то и высшем качестве. Вот за сосиски не скажу, не знаю.


сосиски беру (если хочется вредного) - мясную гильдию. отличное качество! лучше даже чем польские Woody.

+1 Польский Вуди - откровенный шлак, почитайте состав. Это когда- то они были ничего.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:50

  Faceless написав:
kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:. Опытные и грамотные врачи в Украине аж никак не нищие.

Почему же они массово едут в Чехию, Ємираты и куда только получится ? И даже не всегда врачами , иногда медсестрами и медбратьями ?
У нас есть конечно толковые врачи и не бедные, как и абсолютно есть дико халатные и бестолковые - и тоже не бедные. Достаток их зависит от семейных связей и умения приспосабливаться - часто от теневых взяток , что есть криминал. Иногда - участковые - берут взятки за липовые и не липовые больничные листы , разные справки для работы или на права, для выезда и санитарные книжки,


Эмигрируют по ряду причин, и вовсе не нищие.
Досьаток определяется далеко не одними семейными связями, а и, представьте себе, в первую очередь грамотностью, трудолюбием и умением работать с людьми. Но это ж надо быть не нытиком, само собой
Поделился познаниями человек не имеющий никакого представления о медицине в этой стране. Друг моей семьи один из лучших хирургов Киева. По сути если бы не "благодарности" пациентов вряд ли выжил бы в этой прекрасной стране на зарплату украинского врача.
По поводу Беларуси. Знаю достаточно украинцев которые едут туда на заработки (преимущественно связано со строительством и смежными областями) - белорусов ездящих на заработки в Украину не знаю. Так где выше уровень жизни? : )
Surferlox
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 14:59

Там є робота,а в нас немає.Білорус в Польшу приїхав і за ті гроші які отримували українці не захотів працювати.Він хотів більше,бо такі гроші він без напрягу може заробити вдома.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:18

Re: У Білорусі визначили ознаки "дармоїдів"

Surferlox написав:
  Faceless написав:Эмигрируют по ряду причин, и вовсе не нищие.
Досьаток определяется далеко не одними семейными связями, а и, представьте себе, в первую очередь грамотностью, трудолюбием и умением работать с людьми. Но это ж надо быть не нытиком, само собой
Поделился познаниями человек не имеющий никакого представления о медицине в этой стране. Друг моей семьи один из лучших хирургов Киева. По сути если бы не "благодарности" пациентов вряд ли выжил бы в этой прекрасной стране на зарплату украинского врача.
По поводу Беларуси. Знаю достаточно украинцев которые едут туда на заработки (преимущественно связано со строительством и смежными областями) - белорусов ездящих на заработки в Украину не знаю. Так где выше уровень жизни? : )

Я в отличие от вас о медицине в Украине могу судить не только по рассказам одного "друга семьи", а по целому ряду людей разной специализации и квалификации, от владельцев клиник до обычных специалистов.
Если куда-то едут на заработки из депрессивных регионов туда, где есть работа, это ни о чем не говорит. Сами беларусы и в Польше батрачат и в РФ точно так же как наши заробитчане, и не от хорошей жизни. И послушать тех же беларусских заробитчан - ситуация у них на родине ничем не лучше чем у нас. И ездят в Украину за покупками не потому что дома дешевле.
Продукты беларусские по качеству ничем не лучше наших нормального качества. И это если ещё не вспоминать о отсутствующем радиологическом контроле. Может, разве если сравнивать с самым дешёвым и низкокачественным сегментом в Чернигове - то они и получше.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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