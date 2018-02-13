Додано: Нед 08 кві, 2018 15:18

Surferlox написав: Faceless написав: Эмигрируют по ряду причин, и вовсе не нищие.

Досьаток определяется далеко не одними семейными связями, а и, представьте себе, в первую очередь грамотностью, трудолюбием и умением работать с людьми. Но это ж надо быть не нытиком, само собой Эмигрируют по ряду причин, и вовсе не нищие.Досьаток определяется далеко не одними семейными связями, а и, представьте себе, в первую очередь грамотностью, трудолюбием и умением работать с людьми. Но это ж надо быть не нытиком, само собой Поделился познаниями человек не имеющий никакого представления о медицине в этой стране. Друг моей семьи один из лучших хирургов Киева. По сути если бы не "благодарности" пациентов вряд ли выжил бы в этой прекрасной стране на зарплату украинского врача.

По поводу Беларуси. Знаю достаточно украинцев которые едут туда на заработки (преимущественно связано со строительством и смежными областями) - белорусов ездящих на заработки в Украину не знаю. Так где выше уровень жизни? : ) Поделился познаниями человек не имеющий никакого представления о медицине в этой стране. Друг моей семьи один из лучших хирургов Киева. По сути если бы не "благодарности" пациентов вряд ли выжил бы в этой прекрасной стране на зарплату украинского врача.По поводу Беларуси. Знаю достаточно украинцев которые едут туда на заработки (преимущественно связано со строительством и смежными областями) - белорусов ездящих на заработки в Украину не знаю. Так где выше уровень жизни? : )

Я в отличие от вас о медицине в Украине могу судить не только по рассказам одного "друга семьи", а по целому ряду людей разной специализации и квалификации, от владельцев клиник до обычных специалистов.Если куда-то едут на заработки из депрессивных регионов туда, где есть работа, это ни о чем не говорит. Сами беларусы и в Польше батрачат и в РФ точно так же как наши заробитчане, и не от хорошей жизни. И послушать тех же беларусских заробитчан - ситуация у них на родине ничем не лучше чем у нас. И ездят в Украину за покупками не потому что дома дешевле.Продукты беларусские по качеству ничем не лучше наших нормального качества. И это если ещё не вспоминать о отсутствующем радиологическом контроле. Может, разве если сравнивать с самым дешёвым и низкокачественным сегментом в Чернигове - то они и получше.