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Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:22
Пропонуємо до обговорення:
Збираються підвищити прозорість розрахунків у сфері торгівлі та послуг.
Дивися повний текст Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:23
Очередное покращення для упрощенцев?
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