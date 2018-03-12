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Мінфін ускладнить
тіньовий обіг готівки

Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:22

Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки

Пропонуємо до обговорення:
Збираються підвищити прозорість розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Дивися повний текст Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:23

Очередное покращення для упрощенцев?
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