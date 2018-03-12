Збираються підвищити прозорість розрахунків у сфері торгівлі та послуг.
Дивися повний текст Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:22
Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:30
Мне нравится этот оптимизм писателей разных законопроектов - ввести в действие с 1 июля сего года. Хотя бы посмотрели процедуру принятия законов, а они пошли по процедуре, один месяц общественное обсуждение, затем должны внести коррективы, принять на кабмине, внести в раду на рассмотрение комитетов, комитеты должны дать заключения, потом должны внести в повестку дня сессии - а список законопроектов, которые теоретически могут быть внесены уже опубликован и проголосован.
Я уже не говорю о том, что судя по законопроекту должна быть внедрена какая-то компьютерная база и спецпрограммы, введены изменения в работу казначейства, изменено програмное обеспечения личного кабинета налогоплательщика.
Писатели-толстовцы, и всё это к 1 июля )))
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