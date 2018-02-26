На думку компанії, Hyperloop може скоротити 10-годинну поїздку між Ер-Ріад і Джидда (фінансовою столицею країни) до 76 хвилин.
Дивися повний текст Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу для Саудівської Аравії (відео).
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:16
Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу для...
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Дивися повний текст Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу для Саудівської Аравії (відео).
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