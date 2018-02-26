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Virgin Hyperloop One показала
пасажирську капсулу для...

Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:16

Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу для...

Пропонуємо до обговорення:
На думку компанії, Hyperloop може скоротити 10-годинну поїздку між Ер-Ріад і Джидда (фінансовою столицею країни) до 76 хвилин.

Дивися повний текст Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу для Саудівської Аравії (відео).
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Ничоси! Как тебе такое Омелян!
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