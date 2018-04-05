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Шведські експерти збираються
навчити Україну будувати дороги

Шведські експерти збираються навчити Україну будувати дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:57

Шведські експерти збираються навчити Україну будувати дороги

Пропонуємо до обговорення:
Шведські експерти з будівництва доріг порадили змінити схему будівництва.

Дивися повний текст Шведські експерти збираються навчити Україну будувати дороги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:57

Да, если посмотреть на наши расходы, мы должны вообще жить не хуже чем Шведы.
Уже даже напрямую говорят, а нам сейчас впарят про наши условия, почему у нас все так плохо
magneet
 
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