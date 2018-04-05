Шведські експерти з будівництва доріг порадили змінити схему будівництва.
Дивися повний текст Шведські експерти збираються навчити Україну будувати дороги.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:57
Шведські експерти збираються навчити Україну будувати дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шведські експерти збираються навчити Україну будувати дороги.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:57
Да, если посмотреть на наши расходы, мы должны вообще жить не хуже чем Шведы.
Уже даже напрямую говорят, а нам сейчас впарят про наши условия, почему у нас все так плохо
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:00
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