Вартість новинки становить 9,5 тисячі євро. Випуск автомобіля очікується в поточному році. Запас ходу складає від 180 до 220 кілометрів.
Дивися повний текст Творець Himera показав міні-електрокар Kugel.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:17
Творець Himera показав міні-електрокар Kugel
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Творець Himera показав міні-електрокар Kugel.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:17
в общем модифицированный гольфкар, от спортивной игры "гольф" и тех машин что там ездят
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