Вартість новинки становить 9,5 тисячі євро. Випуск автомобіля очікується в поточному році. Запас ходу складає від 180 до 220 кілометрів.
Дивися повний текст Творець Himera показав міні-електрокар Kugel.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:17
Творець Himera показав міні-електрокар Kugel
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Дивися повний текст Творець Himera показав міні-електрокар Kugel.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:17
в общем модифицированный гольфкар, от спортивной игры "гольф" и тех машин что там ездят
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:06
Десятки років ми захищаємо власний автопром, шляхом сплати необгрунтовано високого акцизу на ввезення автомобілів з-закордону. А українці виробляють нові авто в Іспанії. От кого потрібно було субсидувати для захисту вітчизняного автопрому. Високий акцизний збір вже давно перетворився на спосіб додаткового джерела доходів в бюджет, замість першочергової своєї мети - захисту автопрому.
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:13
Замість того, щоб гордитися новинками в перспетивній галузі міні-електрокарів, які вироблялися б в Україні, ми мовчки спостерігаємо як проходять мимо нас додаткові робочі місця, додаткове ВВП, і ще одна можливість почати відходити від сировинної економіки до технологічної.
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