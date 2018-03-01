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Співробітникам автозаправки
випадково перепала частка...

Співробітникам автозаправки випадково перепала частка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:18

Співробітникам автозаправки випадково перепала частка...

Пропонуємо до обговорення:
Днями на автозаправній станції в Нью-Джерсі (США) був проданий лотерейний квиток Mega Millions розміром в 521 млн доларів.

Дивися повний текст Співробітникам автозаправки випадково перепала частка від виграшу в лотерею.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:18

Замечательный способ утаить то что никакого выиграшного билета заправка не продавала. Все получат немного денег и станут помалкивать.
adikali
 
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