Днями на автозаправній станції в Нью-Джерсі (США) був проданий лотерейний квиток Mega Millions розміром в 521 млн доларів.
Дивися повний текст Співробітникам автозаправки випадково перепала частка від виграшу в лотерею.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:18
Співробітникам автозаправки випадково перепала частка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Співробітникам автозаправки випадково перепала частка від виграшу в лотерею.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:18
Замечательный способ утаить то что никакого выиграшного билета заправка не продавала. Все получат немного денег и станут помалкивать.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:36
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:31
Re: Співробітникам автозаправки випадково перепала частка...
Лотереи как таковые существуют в основном для отмыва черного нала. Вот ляшко например очень удачлив в лотереях но доказать ничего нельзя, если лотеря проходит по всем правилам. А лох, обычный покупатель билетов, никогда ничего не выигрывает.
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