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На ремонт траси Київ-Чоп у 2018
році спрямують понад 400...

На ремонт траси Київ-Чоп у 2018 році спрямують понад 400...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:24

На ремонт траси Київ-Чоп у 2018 році спрямують понад 400...

Пропонуємо до обговорення:
У поточному році на ремонтні роботи на автодорозі Київ-Чоп буде спрямовано 430 млн грн.

Дивися повний текст На ремонт траси Київ-Чоп у 2018 році спрямують понад 400 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:25

..."направят.. освоят.." - все как и 20..30..40 лет назад, хоть к очередному съезду "Славы КПСС" готовься..а КОГДА будут отчитываться об ЭФФЕКТИВНОСТИ выделенных//потраченных средств?!.. кто и когда ответит по ГАРАНТИЙНОМУ "ремонту" (читай - разворовванию средств, ранее "закопанных" в эти "направления") ??
maestro71
 
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