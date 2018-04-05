У поточному році на ремонтні роботи на автодорозі Київ-Чоп буде спрямовано 430 млн грн.
Дивися повний текст На ремонт траси Київ-Чоп у 2018 році спрямують понад 400 млн гривень.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:24
На ремонт траси Київ-Чоп у 2018 році спрямують понад 400...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На ремонт траси Київ-Чоп у 2018 році спрямують понад 400 млн гривень.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:25
..."направят.. освоят.." - все как и 20..30..40 лет назад, хоть к очередному съезду "Славы КПСС" готовься..а КОГДА будут отчитываться об ЭФФЕКТИВНОСТИ выделенных//потраченных средств?!.. кто и когда ответит по ГАРАНТИЙНОМУ "ремонту" (читай - разворовванию средств, ранее "закопанных" в эти "направления") ??
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:56
Автоматически по гарантийному ремонту отвечают, для єтого есть независимая служба контроля, которая контролирует сдачу дороги (берутся образцы лунок на дистанциях), ремонт, и проверку 2 раза в год, плюс никто не отменял обращения в автодор на горячую линию, плюс полиция оформляет ненадлежащеее состояние дорог - в этом году это кстати тренд, только таким сопособом получается глав районных администраций снять деньги с депозитов и направить на дорожное строительство.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:26
работы нэ початый край(воровать да списывать)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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