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Трамп погрожує Китаю митами ще на 100 мільярдів доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в поширеній в четвер заяві Трампа.
Дивися повний текст Трамп погрожує Китаю митами ще на 100 мільярдів доларів
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:44
Началось! Живем в интересные времена! :)
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