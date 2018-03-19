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Трамп погрожує Китаю митами
ще на 100 мільярдів доларів

Трамп погрожує Китаю митами ще на 100 мільярдів доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:44

Трамп погрожує Китаю митами ще на 100 мільярдів доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в поширеній в четвер заяві Трампа.

Дивися повний текст Трамп погрожує Китаю митами ще на 100 мільярдів доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:44

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romio_33
 
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