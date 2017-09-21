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Криптовалютне падіння: Bitcoin торгується нижче ніж $7 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:45
Пропонуємо до обговорення:
Вартість біткойна (bitcoin) незначно змінюється в ціні в п'ятницю, при цьому залишаючись нижче позначки в 7 тисяч доларів за монету на тлі відсутності підтримуючих факторів.
Дивися повний текст Криптовалютне падіння: Bitcoin торгується нижче ніж $7 тисяч
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R2
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:45
Классно - сняли сливки с "хомяков" :)
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romio_33
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:51
Технически это говорит о консолидации рынка перед продолжением текущего тренда
Т.е. вниз
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dima482
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:06
У Биткойн еще остался большой потенциал. До нулевой отметки еще долгий путь.
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LOKY
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