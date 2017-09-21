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Криптовалютне падіння: Bitcoin
торгується нижче ніж $7 тисяч

Криптовалютне падіння: Bitcoin торгується нижче ніж $7 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:45

Криптовалютне падіння: Bitcoin торгується нижче ніж $7 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Вартість біткойна (bitcoin) незначно змінюється в ціні в п'ятницю, при цьому залишаючись нижче позначки в 7 тисяч доларів за монету на тлі відсутності підтримуючих факторів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:45

Классно - сняли сливки с "хомяков" :)
romio_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:51

Технически это говорит о консолидации рынка перед продолжением текущего тренда
Т.е. вниз
dima482
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:06

У Биткойн еще остался большой потенциал. До нулевой отметки еще долгий путь.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:06

Это ещё что, вот помню когда биток после 1000 ниже 200 опустился, вот это был треск разрываемых пуканов. Многие из них до сих пор ноют про МММ ту боль вспоминая.
adikali
 
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