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Дивися повний текст Олена Парфенюк: про роботу ProZorro. Друга річниця впровадження.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:46
Олена Парфенюк: про роботу ProZorro. Друга річниця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олена Парфенюк: про роботу ProZorro. Друга річниця впровадження.
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