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Олена Парфенюк: про роботу ProZorro. Друга річниця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Рекорди та лідери.
Дивися повний текст Олена Парфенюк: про роботу ProZorro. Друга річниця впровадження
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R2
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:47
честно, ни чем не впечатлила эта система
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maksshevcovw
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