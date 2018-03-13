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Олена Парфенюк: про роботу
ProZorro. Друга річниця...

Олена Парфенюк: про роботу ProZorro. Друга річниця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:46

Олена Парфенюк: про роботу ProZorro. Друга річниця...

Пропонуємо до обговорення:
Рекорди та лідери.

Дивися повний текст Олена Парфенюк: про роботу ProZorro. Друга річниця впровадження.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:47

честно, ни чем не впечатлила эта система
maksshevcovw
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