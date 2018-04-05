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В Україні скорочується тіньова зайнятість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Розенко каже, один з факторів - істотне зростання розміру мінімальної зарплати.
Дивися повний текст В Україні скорочується тіньова зайнятість
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:05
Занятость вообще в Украине сокращается
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Moimir
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Чет 05 кві, 2018 11:08
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