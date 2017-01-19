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Варшава вирішила скоротити
зарплати чиновникам

Варшава вирішила скоротити зарплати чиновникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:52

Варшава вирішила скоротити зарплати чиновникам

Пропонуємо до обговорення:
Правляча партія Польщі "Право і Справедливість" (PiS) має намір ухвалити закон про зниження зарплат депутатам, сенаторам чиновникам і керівникам держкомпаній.

Дивися повний текст Варшава вирішила скоротити зарплати чиновникам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:52

..одного сокращения з/п // премий мало, БЕЗ усиления контроля в сфере антикоррупционных действий тех же чинуш!..в Украине стоило бы пойти еще радикальнее: детально анализировать мат.состояние КАЖДОГО чиновника (согласно поданным декларациям) и (ВМЕСТО з/п !!) ДОплачивать мат.содержание лишь тем, у кого уровень задекларированных доходов ниже определенного уровня (допустим: для ТОП-чиновников - ниже уровня 10-тикартного прожиточного мин, для чинуш среднего звена - 5тикратного.. т.д. ).. все остальным депутаттам и пр. "элите" не то, что з/п - БРАТЬ с них "налог"//фин.санкции за КАЖДЫЙ "косяк" в принятых ими корявых (пресупных!) решениях!..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05

Это Европа "здорового человека"
А у нас "Европа" добкина-младшего
Всё IMHO
Вкладчик1234
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