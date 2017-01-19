Правляча партія Польщі "Право і Справедливість" (PiS) має намір ухвалити закон про зниження зарплат депутатам, сенаторам чиновникам і керівникам держкомпаній.
Дивися повний текст Варшава вирішила скоротити зарплати чиновникам.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:52
Варшава вирішила скоротити зарплати чиновникам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Варшава вирішила скоротити зарплати чиновникам.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:52
..одного сокращения з/п // премий мало, БЕЗ усиления контроля в сфере антикоррупционных действий тех же чинуш!..в Украине стоило бы пойти еще радикальнее: детально анализировать мат.состояние КАЖДОГО чиновника (согласно поданным декларациям) и (ВМЕСТО з/п !!) ДОплачивать мат.содержание лишь тем, у кого уровень задекларированных доходов ниже определенного уровня (допустим: для ТОП-чиновников - ниже уровня 10-тикартного прожиточного мин, для чинуш среднего звена - 5тикратного.. т.д. ).. все остальным депутаттам и пр. "элите" не то, что з/п - БРАТЬ с них "налог"//фин.санкции за КАЖДЫЙ "косяк" в принятых ими корявых (пресупных!) решениях!..
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05
Это Европа "здорового человека"
А у нас "Европа" добкина-младшего
Всё IMHO
Додано: Нед 08 кві, 2018 15:22
В Польщі скоро теж корупція піде вгору з прийнятям цього закону.Вони від нас минталітетом не відрізняються.Побачимо.
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