Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Верховній Раді в п'ятницю.
Дивися повний текст Гройсман: розслідування розкрадання з ПриватБанку 150 млрд грн – справа честі.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:54
Гройсман: розслідування розкрадання з ПриватБанку 150...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман: розслідування розкрадання з ПриватБанку 150 млрд грн – справа честі.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:54
..м..дак!.. дело его "чести" - это РОСТ эконоимики страны, с соотв.повышением соц.стандартов населения, его содержащего на свои налоги!!!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:00
Чести?
Да любого керманыча - можно купить. Причём цена относительно невелика
Эти продажные "люди" и маму продадут
Всё IMHO
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