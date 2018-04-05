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Гройсман: розслідування
розкрадання з ПриватБанку 150...

Гройсман: розслідування розкрадання з ПриватБанку 150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:54

Гройсман: розслідування розкрадання з ПриватБанку 150...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Верховній Раді в п'ятницю.

Дивися повний текст Гройсман: розслідування розкрадання з ПриватБанку 150 млрд грн – справа честі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:54

..м..дак!.. дело его "чести" - это РОСТ эконоимики страны, с соотв.повышением соц.стандартов населения, его содержащего на свои налоги!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:00

Чести? :-)
Да любого керманыча - можно купить. Причём цена относительно невелика :-)

Эти продажные "люди" и маму продадут
Всё IMHO
Вкладчик1234
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