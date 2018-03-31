Про це повідомляє Кіберполіція.
Дивися повний текст Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів".
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05
Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів".
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05
25-50 тыс - смешно. Ценик на таких персон от 4-5к баксов даже в Украине.
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