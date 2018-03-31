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Кіберполіція шукає собі
нових "білих хакерів"

Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05

Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Кіберполіція.

Дивися повний текст Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05

25-50 тыс - смешно. Ценик на таких персон от 4-5к баксов даже в Украине.
locustsucol
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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