Про це повідомляє Кіберполіція.
Дивися повний текст Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів".
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05
Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів".
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05
25-50 тыс - смешно. Ценик на таких персон от 4-5к баксов даже в Украине.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:00
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:34
Эта технология известна давно и используется в любой стране. Средний хакер зарабатывает около 1000 долларов в сутки, поэтому нанять его официально не получиться. Но на закрытых форумах куда без инвайта не попадешь можно за биткойны нанять любого хакера, хотя ты его никогда не увидишь. Также нужен человек который с нанимаемым хакером мог бы хоть как то общаться, т.е. минимальное понимание поставленной задачи и такие же знания позволяющие оценить полученный результат. Вот их то 25-50к.грн и нанимают.
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