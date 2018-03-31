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Кіберполіція шукає собі
нових "білих хакерів"

Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05

Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Кіберполіція.

Дивися повний текст Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05

25-50 тыс - смешно. Ценик на таких персон от 4-5к баксов даже в Украине.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:00

  locustsucol написав:25-50 тыс - смешно. Ценик на таких персон от 4-5к баксов даже в Украине.

Ну, этим хватит и 25 :lol:
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:34

Эта технология известна давно и используется в любой стране. Средний хакер зарабатывает около 1000 долларов в сутки, поэтому нанять его официально не получиться. Но на закрытых форумах куда без инвайта не попадешь можно за биткойны нанять любого хакера, хотя ты его никогда не увидишь. Также нужен человек который с нанимаемым хакером мог бы хоть как то общаться, т.е. минимальное понимание поставленной задачи и такие же знания позволяющие оценить полученный результат. Вот их то 25-50к.грн и нанимают.
adikali
 
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