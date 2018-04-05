Про це під час години запитань до уряду сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.
Дивися повний текст На кінець опалювального сезону в Україні - 1,7 мільйона тон вугілля.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:46
На кінець опалювального сезону в Україні - 1,7 мільйона...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На кінець опалювального сезону в Україні - 1,7 мільйона тон вугілля.
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