Зокрема, штрафи можуть коливатися в розмірі від 3060 до 6120 грн (від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Дивися повний текст Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:29
Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:16
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:52
Пока вместе с листьями не будут сжигать сжигающих, дела не будет.
В Европу через жony!
Зараз переглядають цей форум: eduard_k, nazar_v_ch, skiffrusspb і 33 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|