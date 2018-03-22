Зокрема, штрафи можуть коливатися в розмірі від 3060 до 6120 грн (від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Дивися повний текст Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:29
Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:16
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:52
Пока вместе с листьями не будут сжигать сжигающих, дела не будет.
В Европу через жony!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:23
Листья конечно нельзя палить, но блин, сделайте чтобы в сезон мусорные компании делали отдельный выезд собирать эти листья с условленных мест где бы эти листья заранее санкционировано собирали. А то возить их и выкидывать с общим мусором тоже не правильно. Если этот продукт будет отдельно отсортирован то можно делать удобрение или может при правильной подготовке частично добавляться в топливные пеллеты или еще что.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:08
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:17
Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів
Cactus, mr_haos-999, неудачники работу нормальную найдите
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