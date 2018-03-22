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Штрафи за паління листя
збільшать майже в 36 разів

Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:29

Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, штрафи можуть коливатися в розмірі від 3060 до 6120 грн (від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Дивися повний текст Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:11

Давно пора.
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:16

  N0mad написав:Давно пора.

поддержу! Почему-то наш народ ленится пару мешков листьев до мусорного бака донести.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:52

Пока вместе с листьями не будут сжигать сжигающих, дела не будет.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:10

компост = чернозем. сжигать в принципе глупо.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:23

Листья конечно нельзя палить, но блин, сделайте чтобы в сезон мусорные компании делали отдельный выезд собирать эти листья с условленных мест где бы эти листья заранее санкционировано собирали. А то возить их и выкидывать с общим мусором тоже не правильно. Если этот продукт будет отдельно отсортирован то можно делать удобрение или может при правильной подготовке частично добавляться в топливные пеллеты или еще что.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:27

Через десять років щей стоки каналізації не можна буде в річки виводити.
gost999
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:21

Re: Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів

Осталось за уборку листьев начинать наказывать. Миллионы лет в природе листья падали на землю и снабжали питательными веществами траву и защищализемлю от размывания и ветра. А тут какой-то м*дак решил, что знает как лучше, напрягая тысячи человек на бесполезную уборку листьев. Потом грунт размывается и разносится ветром и весь город в грязи.
smdtranz
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