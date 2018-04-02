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Фріланс для початківців: хто і
коли буде затребуваний на...

Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:31

Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на...

Пропонуємо до обговорення:
Роботи для українських фрілансерів з кожним роком стає все більше.

Дивися повний текст Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на віддаленні (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:31

фрилансер никогда не уходит в отпуск, он находиться в постоянном отпуске!
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:48

  Cactus написав:фрилансер никогда не уходит в отпуск, он находиться в постоянном отпуске!

Скорее в постоянном вкалывании, т.к. сколько бы денег не зарабатывал, всегда будет мало. Это не в офисе сидеть, в сапёра и косынку играть по принципу "солдат спит, служба идёт". Тут если работаешь, платят, не работаешь, не платят.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:59

Фрилансю (дизайн/фото) 5-й год. Не представляю, как можно работать от звонка до звонка на дядю. Отпуска 45 дней может и нет, но всегда есть место для отдыха 2-3 дня, если правильно планировать свое время. Никто мозги не клепает, никто не подсиживает, все честно и прозрачно. Я люблю свою работу. :)
lordcx
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