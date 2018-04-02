RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фріланс для початківців: хто і
коли буде затребуваний на...

Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:31

Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на...

Пропонуємо до обговорення:
Роботи для українських фрілансерів з кожним роком стає все більше.

Дивися повний текст Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на віддаленні (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81272
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:31

фрилансер никогда не уходит в отпуск, он находиться в постоянном отпуске!
Cactus
 
Повідомлень: 720
З нами з: 26.08.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:48

  Cactus написав:фрилансер никогда не уходит в отпуск, он находиться в постоянном отпуске!

Скорее в постоянном вкалывании, т.к. сколько бы денег не зарабатывал, всегда будет мало. Это не в офисе сидеть, в сапёра и косынку играть по принципу "солдат спит, служба идёт". Тут если работаешь, платят, не работаешь, не платят.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1494
З нами з: 10.05.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:59

Фрилансю (дизайн/фото) 5-й год. Не представляю, как можно работать от звонка до звонка на дядю. Отпуска 45 дней может и нет, но всегда есть место для отдыха 2-3 дня, если правильно планировать свое время. Никто мозги не клепает, никто не подсиживает, все честно и прозрачно. Я люблю свою работу. :)
lordcx
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:15

При правильном отношении к работе "вкалывая" от звонка до звонка можно напрягаться меньше, чем при фрилансе и при этом получать больше. К тому же это стабильная ежемесячная сумма. Для кого-то еще может быть важным официальный стаж.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2066
З нами з: 03.08.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:34

Мялярные работы. Срок выполнения три недели. Работа с 10 до 17. Выходные и обед обязательно. Два человека. Заплатил 60000грн. Сделали хорошо. Подбирал хлопцев долго. Но это-ж работяги... Непрестижно. Грязно. Руки болят ... а лучше в офисике, или дома пролежни насиживать и думать, что умею думать и все в жизни понял... Чета ржу.
vladimir_id
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 27.09.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:22

  vladimir_id написав:Чета ржу.

овсо закочилось?
cuprum
 
Повідомлень: 110
З нами з: 21.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:48

  vladimir_id написав: Два человека. Заплатил 60000грн.


Сказки не рассказывай :))
w1547
 
Повідомлень: 124
З нами з: 05.06.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:38

Re: Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на

фриланс в целом лучше чем работать на дядю, но ни о каком режиме постоянного отпуска и речи быть не может. Слегка модифицированная, но все та же форма рабства, ремесленичества
Surfer
 
Повідомлень: 918
З нами з: 14.11.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, hno3 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
R2 » П'ят 06 кві, 2018 19:13
4 156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 20:13
anvlad
У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за...
R2 » П'ят 06 кві, 2018 15:25
2 122
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 16:46
myshapiton
Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop 1, 2
R2 » Пон 02 кві, 2018 20:53
12 703
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 21:09
Forum
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5709)
06.04.2018 22:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.