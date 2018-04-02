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Дивися повний текст Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на віддаленні (інфографіка).
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:31
Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на віддаленні (інфографіка).
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:31
фрилансер никогда не уходит в отпуск, он находиться в постоянном отпуске!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:48
Скорее в постоянном вкалывании, т.к. сколько бы денег не зарабатывал, всегда будет мало. Это не в офисе сидеть, в сапёра и косынку играть по принципу "солдат спит, служба идёт". Тут если работаешь, платят, не работаешь, не платят.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:59
Фрилансю (дизайн/фото) 5-й год. Не представляю, как можно работать от звонка до звонка на дядю. Отпуска 45 дней может и нет, но всегда есть место для отдыха 2-3 дня, если правильно планировать свое время. Никто мозги не клепает, никто не подсиживает, все честно и прозрачно. Я люблю свою работу. :)
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:15
При правильном отношении к работе "вкалывая" от звонка до звонка можно напрягаться меньше, чем при фрилансе и при этом получать больше. К тому же это стабильная ежемесячная сумма. Для кого-то еще может быть важным официальный стаж.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:34
Мялярные работы. Срок выполнения три недели. Работа с 10 до 17. Выходные и обед обязательно. Два человека. Заплатил 60000грн. Сделали хорошо. Подбирал хлопцев долго. Но это-ж работяги... Непрестижно. Грязно. Руки болят ... а лучше в офисике, или дома пролежни насиживать и думать, что умею думать и все в жизни понял... Чета ржу.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:48
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:38
Re: Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на
фриланс в целом лучше чем работать на дядю, но ни о каком режиме постоянного отпуска и речи быть не может. Слегка модифицированная, но все та же форма рабства, ремесленичества
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