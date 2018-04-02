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Фріланс для початківців: хто і
коли буде затребуваний на...

Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:52

Re: Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на

  vladimir_id написав:Мялярные работы. Срок выполнения три недели. Работа с 10 до 17. Выходные и обед обязательно. Два человека. Заплатил 60000грн

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Поддержу. Куб газобетона 450 гр. За день каменщик кладет 3-4 куба легко. Считайте сами.
29700+ гривен в месяц с выходными. На практике работают без выходных. Потом неделя релакс. Плиточник еще больше. Работа на свежем воздухе. Гемора нет, глаза не устают, мозги не парятся. Работают до 40-50 лет дальше в бригадиры.
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